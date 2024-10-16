На Кубани до конца 2026 года планируют открыть 36 новых школ

В этом году завершили строительство четырех школ вместимостью 3,2 тыс. мест. В Горячем Ключе реконструировали СОШ № 4 за счет строительства блока основного и среднего образования (1-й этап). В Абинске построили блок начальной школы на 400 мест на территории школы № 4. Кроме того, в Прикубанском округе Краснодара возвели две школы на 1550 и 825 мест.