На Кубани до конца 2026 года планируют открыть 36 новых школ

До конца 2024 года на Кубани планируют завершить строительство 16 школ, это 16 251 ученических мест. Новые общеобразовательные учреждения в этом году сдадут в Краснодаре, Сочи, Горячем Ключе, а также в Динском, Староминском, Тбилисском, Новокубанском, Крымском районах.
«По линии департамента строительства Краснодарского края в текущем году на строительство школ 16 школ предусмотрено 25,1 млрд руб. Еще четыре школы будут приобретены в рамках реализации мероприятий по приобретению в муниципальную собственность», — добавили в пресс-службе ведомства.
В этом году завершили строительство четырех школ вместимостью 3,2 тыс. мест. В Горячем Ключе реконструировали СОШ № 4 за счет строительства блока основного и среднего образования (1-й этап). В Абинске построили блок начальной школы на 400 мест на территории школы № 4. Кроме того, в Прикубанском округе Краснодара возвели две школы на 1550 и 825 мест.
В 2025 году планируют завершить строительство 12 школ вместимостью 9775 мест в Краснодаре (пять объектов), Сочи (три объекта), Армавире, Геленджике, Лабинском и Красноармейском районах. В 2026 году намерены сдать восемь школ вместимостью более 8,5 тыс. мест в Краснодаре, а также в Усть-Лабинском и Тимашевском районах.