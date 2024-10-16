Выкупили долги за 2 млрд: у новосибирского аквапарка сменился владелец

Владелец группы «Сибирский Гигант» Александр Манцуров выкупил долги новосибирского аквапарка. Новым владельцем стала компания «Сеан» (данные ЕГРН). Сделка состоялась за две недели до громких арестов.
«Директором ООО “Сеан” числится Денис Шлыков. Учредителем — ООО “УК Афк-Капитал”, конечный владелец которого оффшорное “Дамеер-Фзко” из ОАЭ. Директор “УК Афк-Капитал” — Юлия Горшенина, которая возглавляет еще несколько компаний, где учредителем числится Александр Манцуров — владелец группы “Сибирский Гигант”. Кстати, “УК Афк-Капитал” зарегистрирована в ТЦ “Атриум”, большая доля которого принадлежит Николаю Манцурову, сыну Александра Манцурова», — сообщает НГС.
Согласно документов Арбитражного суда, сначала «Сеан» получил право на недостроенную гостиницу. Также к нему отошла часть участка под комплексом. За все двум кредиторам аквапарка — «Сургутнефтегазбанку» и ФПО «Доверие» — заплатили 300 миллионов рублей. В суде от компании «Сеан» по доверенности выступала именно Горшенина.
В августе компания заявила в Арбитраже о намерении погасить требования всех конкурсных кредиторов бывшего владельца аквапарка в размере 2,2 миллиарда рублей. 18 сентября это произошло, а 9 и 10 октября прошла серия арестов фигурантов уголовного дела, в том числе новосибирского олигарха Эдуарда Тарана и бывшего замминистра экономразвития НСО Наталии Мухановой.
Добавим, что Александр Манцуров — бывший депутат областного Заксобрания. Сейчас бизнесмен владеет примерно десятью компаниями.