Выкупили долги за 2 млрд: у новосибирского аквапарка сменился владелец

Согласно документов Арбитражного суда, сначала «Сеан» получил право на недостроенную гостиницу. Также к нему отошла часть участка под комплексом. За все двум кредиторам аквапарка — «Сургутнефтегазбанку» и ФПО «Доверие» — заплатили 300 миллионов рублей. В суде от компании «Сеан» по доверенности выступала именно Горшенина.