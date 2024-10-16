Более половины всех безработных в стране — женщины

В разрезе возрастов самый высокий уровень безработицы был зафиксирован среди женщин в возрасте от 35 до 44 лет: 6,6%. Далее идут возрастные группы от 45 до 54 лет (6%) и от 55 до 64 лет (5,5%). Наименьший уровень безработицы наблюдался среди женщин в возрасте от 29 до 34 лет: 3,3%. Стоит отметить, что в возрастной группе от 25 до 28 лет уровень безработицы среди женщин за год резко снизился: с 6,1% в 2023-м сразу до 3,5% в текущем году.