Новому аэропорту Омск-Федоровка утвердили куратора в облправительстве

«Пункт 12.1 Положения о Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области, утвержденного Указом губернатора Омской области от 30 декабря 2021 года № 210, после слов “межмуниципального значения”, дополнить словами “а также реализации концессионного соглашения на проектирование, строительство, реконструкцию и использование (эксплуатацию) нового аэропортового комплекса “Омск-Федоровка”, — говорится в тексте указа губернатора.
Таким образом, появившийся документ заставляет думать, что у нового аэропорта Омск-Федоровка официально появилось курирующее министерство в областном правительстве.
Напомним, что в августе 2024 года по итогам встречи с министром транспорта России Романом Старовойтом в Москве губернатор Виталий Хоценко сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по проектированию будущей воздушной гавани.
Добавим, что аэропорт Омск-Федоровка будут возводить по проекту «Воздушные ворота». Ранее сообщалось, что на сегодняшний день общая стоимость проекта строительства составляет более 43 млрд рублей. Работы предполагается завершить к концу 2028 года.