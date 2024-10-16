Там, где кончается асфальт. Почему дороги Дона находятся в убитом состоянии

Дорожные работы в донском регионе идут постоянно. Но до идеала ещё очень далеко. Только чуть более половины дорог в Ростовской области отвечают нормативным требованиям. Хуже всего обстоят дела с асфальтом внутри дворов — иногда его попросту нет.
Почему дороги даже в столичном Ростове находятся в плачевном состоянии? На что чаще всего жалуются жители? Кто отвечает за ремонт дорожного полотна рядом с домом? Выяснял rostov.aif.ru.
Кубань утёрла нос дончанам.
С дорогами на Дону как-то не складывается. В рейтинге по качеству дорожного покрытия регион на 32-м месте в стране. Нормам отвечают только 60% покрытий. Лучшие дороги в ЮФО в Краснодарском крае: Кубань по качеству дорожного полотна в тройке лидеров страны.
В администрации Ростова назвали причины плохих дорог в городе. Во-первых, виновата погода. Температура воздуха часто переходит через «ноль», что сказывается на дорожном покрытии. Во-вторых, возраст дорог: асфальт местами старый, а межремонтные сроки не всегда соблюдают. Ещё одна причина — асфальтобетонные смеси. Отечественные компании, мол, ещё «не до конца разработали нужную рецептуру присадок». Но эту проблему сейчас решают при содействии Минтранса. «Где же берёт асфальт Краснодарский край? — задаётся вопросом ростовчанка Екатерина Ипатова. — Дорога там, как зеркало, и погода такая же. Я живу в Азовском районе и часто бываю в станице Староминской — граница между двумя нашими регионами ярко отличается».
А ещё асфальт в Ростове рушится из-за плохой ливнёвки, которой иногда нет вообще. Вода после дождей долго уходит и разрушает дороги. На их качество жалуются также жители Волгодонска, Шахт, Новошахтинска, Батайска, Кагальницкого, Красносулинского, Мясниковского и других районов.
Активнее всего дорожные работы на Дону вели перед ЧМ-2018. Но с момента чемпионата прошло уже шесть лет — гарантийный срок закончен. Дороги потихоньку приходят в упадок.
«Все дороги общего пользования у нас в стране — государственные. В том числе платные. Частных дорог не так много. Подсчитать их точное количество сложно из-за того, что в реестрах они значатся как земли разного назначения, — поясняет урбанист, кандидат экономических наук Иван Макаров. — Когда муниципалитет или регион плохо следят за состоянием дорог, они наносят вред всему государству. И, если бы за это следовало жёсткое и неотвратимое наказание, плохих дорог в России не осталось бы вовсе».
Ремонт до первого ливня.
Но и работы работам рознь. Чаще всего идёт не замена полотна и тем более его основания, а ямочный ремонт. Иногда его хватает до первого ливня, после чего заплатку буквально смывает. Причины могут быть разными.
«Одна из них в том, что кладут летнюю асфальтобетонную смесь, рассчитанную на сухую погоду. При контакте с водой она теряет структуру и разрушается. Лучше класть всесезонный асфальт, он крепче и служит дольше. Но это дороже, а денег выделяют немного», — поясняет мастер дорожных работ Иван Щеглов.
По нормам, прежде чем положить асфальт, его проверяют по 10-ти параметрам. Контролирующих качество дорог организаций сегодня много. Это и прокуратура, и контрольно-счётная палата и финконтроль, президентская проверка, ОНФ
«Понятия “украли” или “не доложили асфальта” уже нет. Все, кто подписывает документы, прекрасно знают, что объекты будут тщательно проверять, и на подлог никто не пойдёт», — уверяют дорожники.
Конкуренция в отрасли серьёзная: на один участок торгов могут претендовать более десятка предприятий.
«Хотелось бы, чтобы до участия в торгах не допускали толпы фирм с никому не известными названиями, — поделился пожеланием директор одного из донских РСУ. — Будучи дилетантами в строительной сфере, они опускают цену заказа ниже всех разумных цифр. А затем, не располагая ни опытом, ни специалистами, ни техникой, либо выполняют заказ кое-как, либо вообще проваливают его. Страдают от этого в первую очередь люди, которые получают некачественное дорожное покрытие».
Пятьсот лет ожидания.
Не только большие, но и маленькие дороги важны людям.
«Сделав шаг из подъезда, сразу попадаешь ногой в яму. По 2-й Краснодарской второй год ремонтируют теплотрассу. Когда дорогу перекрывали, поток машин пустили через дворы между домами по ул. 2-я Краснодарская, 143/1 и 143/2. Асфальт разбивали. Дыры теперь заделываем сами — подбираем куски асфальта и кладём в ямы», — рассказывают ростовчане.
На вопрос, когда будут восстанавливать асфальт внутри двора, в мэрии сначала ответили: до 29 октября 2023 года. Затем заявили, что всё уже восстановили! Хотя это было не так. Теперь отвечают, что эти работы в плане на 2025 год.
Жители дома по ул. Строителей, 10 в Волгодонске добились асфальта у дома через местного депутата. Когда он был ещё кандидатом, пообещал отремонтировать дорогу, если народ за него проголосует. Слово своё сдержал.
«Теперь все, кто идёт через наш двор, спрашивают: как вы добились, что вам дорогу сделали? Вот так и добились! Правда, мы ещё и на освещение договаривались, но его пока нет — во дворе темень», — делится опытом жительница дома Клавдия Петровна.
Кстати, надежда на хорошие дороги в будущем есть у всех. Проблема будет решена. Это предсказал Александр Пушкин, чьи пророчества сбывались уже не раз. Вот, в «Евгении Онегине» (гл. 7):
"Когда благому просвещенью.
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью.
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменятся безмерно".
В этом году роману исполняется 190 лет. Значит ситуация с дорогами исправится… лет через 300. Впрочем, в наших силах сделать всё возможное, чтобы это произошло уже завтра. В Краснодаре же смогли…