Там, где кончается асфальт. Почему дороги Дона находятся в убитом состоянии

В администрации Ростова назвали причины плохих дорог в городе. Во-первых, виновата погода. Температура воздуха часто переходит через «ноль», что сказывается на дорожном покрытии. Во-вторых, возраст дорог: асфальт местами старый, а межремонтные сроки не всегда соблюдают. Ещё одна причина — асфальтобетонные смеси. Отечественные компании, мол, ещё «не до конца разработали нужную рецептуру присадок». Но эту проблему сейчас решают при содействии Минтранса. «Где же берёт асфальт Краснодарский край? — задаётся вопросом ростовчанка Екатерина Ипатова. — Дорога там, как зеркало, и погода такая же. Я живу в Азовском районе и часто бываю в станице Староминской — граница между двумя нашими регионами ярко отличается».