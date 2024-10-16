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Власти Краснодара рассказали, что будет на месте рынка в микрорайоне Юбилейный

Разработают несколько вариантов для развития участка.

Власти Краснодара рассказали о планах строительства нового объекта, на месте ранее существовавшего рынка в Юбилейном микрорайоне. О создании спортобъета стало известно на публичных обсуждениях (16+) нового Генплана города, которые проходили под руководством мэра крайцентра Евгения Наумова, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации краевой столицы.

В Краснодаре в настоящее время команда спортсменов совместно с департаментом строительства активно изучает различные варианты развития территории в Юбилейном микрорайоне.

— Мы понимаем, что объект капитального строительства возвести, скорее всего, не получится, потому что там очень много коммуникаций. Рассматриваем возможность использования быстровозводимых объектов — технологии нам сегодня позволяют делать их качественными и комфортными, — сказала заместитель главы крайцентра Надежда Панаетова.

После разработки нескольких концепций развития данного участка планируется выбрать наиболее подходящее решение в сотрудничестве с инициативной группой из числа жителей района.

Ранее наше информагентство сообщало о строительстве подземного трамвая, проект которого включен в Генплан Краснодара и также обсуждался на пресс-конференции (18+) на тему благоустройства столицы Кубани.