Власти Краснодара рассказали, что будет на месте рынка в микрорайоне Юбилейный

— Мы понимаем, что объект капитального строительства возвести, скорее всего, не получится, потому что там очень много коммуникаций. Рассматриваем возможность использования быстровозводимых объектов — технологии нам сегодня позволяют делать их качественными и комфортными, — сказала заместитель главы крайцентра Надежда Панаетова.