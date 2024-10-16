Новый корпус школы № 103 построят в Нижнем Новгороде за 991,5 млн рублей

Согласно документации, здание должно быть высотой в три этажа и рассчитано, как минимум, на 500 учебных мест. В проекте должны быть предусмотрены не только классы, но и столовая, а также спортивный и актовый залы. Кроме строительства нового корпуса подрядчик должен будет облагородить прилегающую территорию: обустроить игровые и спортивные площадки, а также зоны для отдыха.