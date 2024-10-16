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Доллар подорожал, юань и российский рубль упали в цене на торгах 16 октября

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар вырос в цене, юань и российский рубль подешевели на торгах 16 октября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0185 — его курс составил Br3,3104.

Курс юаня упал на Br0,0004 и составил Br4,6682 за 10 юаней.

Курс российского рубля стал ниже на Br0,0184 и составил Br3,405 за 100 российских рублей.

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