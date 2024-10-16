Доллар подорожал, юань и российский рубль упали в цене на торгах 16 октября

Доллар подорожал на Br0,0185 — его курс составил Br3,3104.
Курс юаня упал на Br0,0004 и составил Br4,6682 за 10 юаней.
Курс российского рубля стал ниже на Br0,0184 и составил Br3,405 за 100 российских рублей.
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар вырос в цене, юань и российский рубль подешевели на торгах 16 октября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0185 — его курс составил Br3,3104.
Курс юаня упал на Br0,0004 и составил Br4,6682 за 10 юаней.
Курс российского рубля стал ниже на Br0,0184 и составил Br3,405 за 100 российских рублей.