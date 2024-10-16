В Волгоградской области горничной готовы платить до 50 тысяч рублей

Аналитики сервиса hh.ru проанализировали предложения в сфере гостеприимства в Волгоградской области за период январь — начало октября текущего года и выяснили, востребованы ли сегодня горничные и сколько им готовы платить.
Всплеск размещения вакансий горничных пришелся традиционно на весну, а к осени их количество заметно снизилось. Если в мае речь шла о нехватке горничных, то в сентябре на вакансию приходилось 7 резюме, что считается нормальным показателем.
Но в целом в этом году предложения для горничных выросли на 35% по сравнению с 2023 годом.
В среднем в Волгоградской области эти специалисты могут рассчитывать на зарплату в диапазоне 26 437 — 50 000 рублей. А в целом по стране горничным готовы платить несколько больше — от 40 230 до 80 000 рублей.