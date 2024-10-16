ВСМ близка к застройке: Ради прокладки скоростных ж/д путей к Москве в Петербурге будут двигать и сносить дома

— Когда только встал вопрос о возможном сносе или переносе зданий Фарфоровского поста, люди разделились на две части, — рассказал SPB.KP.RU бывший глава МО 72 Павел Швец. — Те, кто живет в кирпичных домах, скорее против выселения. Их можно понять: это отличные здания, у многих ремонт, налаженный быт. А вот люди из деревянных домов обеими руками за переселение. Вопрос в том, что людям предложат. Им хотелось бы остаться в этом районе, но во Фрунзенском ничего не строится, поэтому непонятно, что им предложат.