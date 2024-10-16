ВСМ близка к застройке: Ради прокладки скоростных ж/д путей к Москве в Петербурге будут двигать и сносить дома

Петербург активно взялся за свою часть большого проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит две столицы. Обещают, что новые скоростные поезда должны поехать из центра города в 2030 году. Ради них уже одобрили реконструкцию Московского вокзала. Он прирастет новыми павильонами: часть из них построят над путями, а часть переоборудуют из исторических Кокоревских складов, которые пока прячутся от глаз на задворках Лиговского проспекта. Сюда же обещают подвести метро. Однако это не единственные перемены в городском пространстве, которые ждут Северную столицу.
ПОСТ СДАЛ, ПОСТ ПЕРЕДВИНУЛ.
Фарфоровский пост — уникальный квартал возле одноименной ж/д станции во Фрунзенском районе. Двухэтажные дома из красного кирпича в начале XX века построили для работников железной дороги. Многие из современных жителей тоже связаны с этой сферой.
— Нам здесь неплохо живется, — говорит местная жительница Валентина. — Ну да, окна на железную дорогу, электрички постоянно грохочут, но все привыкли. Есть и плюсы: сел в вагон — и через десять минут ты в центре города. Еще тут тихо, чужие сюда не забредают. Все свои.
По словам женщины, жильцам пока ничего не говорили о судьбе их домов. Здания признаны памятниками архитектуры, некоторые недавно отремонтировали. Однако вскоре жильцам придется отсюда выехать. Совет по культурному наследию Петербурга одобрил идею передвинуть дома, чтобы дать больше пространства для железной дороги, по которой пойдут скоростные поезда.
— На данном участке потребуется разместить шесть главных железнодорожных путей: по два для поездов дальнего следования, пригородных и поездов высокоскоростного сообщения, — комментируют в Комитете по охране памятников. — Проектом предусматривается смещение четырех домов на Фарфоровском посту (№ 40, 44, 48 и 54) на десять метров в юго-восточном направлении и смещение здания вокзала — на двадцать метров.
После этих манипуляций жители Фарфоровского поста в свои дома не вернутся. Как рассказали SPB.KP.RU в пресс-службе правительства Петербурга, жилые здания будут переоборудованы под административные, там разместятся службы РЖД.
— После смещения здание вокзала и дом № 54 будут связаны подземным переходом с выходами на платформы и сформируют пассажирский комплекс станции «Фарфоровский пост». Остальные три кирпичные постройки приобретут статус административно-деловых зданий Октябрьской железной дороги. Краснокирпичные здания будут видны из окон пассажирских вагонов. Решено создать рабочую группу из представителей проектировщиков, РЖД и членов совета по сохранению культурного наследия.
Этими тектоническими передвижками в районе поста дело не ограничивается. Тут же находятся несколько деревянных жилых бараков, которые относятся к этому району, но в зону расширения железной дороги не попадают. Было бы логично расселить и их.
— Когда только встал вопрос о возможном сносе или переносе зданий Фарфоровского поста, люди разделились на две части, — рассказал SPB.KP.RU бывший глава МО 72 Павел Швец. — Те, кто живет в кирпичных домах, скорее против выселения. Их можно понять: это отличные здания, у многих ремонт, налаженный быт. А вот люди из деревянных домов обеими руками за переселение. Вопрос в том, что людям предложат. Им хотелось бы остаться в этом районе, но во Фрунзенском ничего не строится, поэтому непонятно, что им предложат.
ДВА ДОМА НА ЛИГОВКЕ ПОЙДУТ ПОД СНОС.
Под снос идут еще два объекта в центре города. Они стоят вплотную к железнодорожной ветке, которая тянется к Московскому вокзалу. Это два адреса из серии «непарадный Петербург»: Днепропетровская улица, 4, и Транспортный переулок, 12. Ничего примечательного в этих зданиях нет, кроме локации — в двух шагах от Лиговского проспекта.
Объект в Транспортном переулке хоть и жилой, но больше похож на архитектурного «франкенштейна» — над историческими этажами надстроена мансарда, которую даже не пытались оштукатурить. Здесь кроме жилых квартир располагаются несколько офисов.
— Были разговоры, что мы попадаем в зону сноса, — говорят сотрудники фирм. — Но конкретики нет. Говорили, что и соседний автосервис снесут. Мы пока сидим, работаем, начальство новые помещения не ищет. Значит — не время.
Другая точка, которую ждут перемены, — станция «Волковская». Сюда после запуска ВСМ должны переехать пригородные электрички. Пока территория мало чем интересна обычным горожанам: рельсы, стрелки, склады. Однако скоро тут должен появиться новый вокзал, который будет работать в связке со станцией метро «Волковская».
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Для строительства ВСМ выпустят облигации.
Уже запущены процедуры по финансированию высокоскоростной магистрали. Так, выпущены облигации на 122 млрд рублей. Это способ взять в долг без обращения в банк. Инвестор покупает облигации на определенную сумму и через 25 лет получает свои деньги с процентами. При этом владелец этой долговой бумаги может ее перепродать. Ранее сообщалось, что для строительства ВСМ будет выделен первый транш из Фонда национального благосостояния на сумму 300 млрд рублей. Общая стоимость проекта — более 2 трлн рублей.