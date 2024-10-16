Билеты из Москвы в Ростов на предновогодние даты раскупают за два месяца

31 декабря цены на билеты в плацкартные вагоны ниже — от 2,7 тысячи до 5 тысяч рублей. Билеты в купе стоят от 4 тысяч до 9 тысяч рублей, для инвалидов — 4 тысячи рублей. Билеты в СВ — от 13 тысяч до 30 тысяч рублей, в купе-люкс — от 66 тысяч рублей.