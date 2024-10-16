Билеты из Москвы в Ростов на предновогодние даты раскупают за два месяца

Многие решили провести праздники с семьей или навестить родных. В Ростове с февраля 2022 года аэропорт Платов закрыт, поэтому поезд стал основным способом передвижения. Билеты на него нужно покупать заранее, особенно сложно попасть в Москву на новогодние праздники.
В этом году последний рабочий день — 28 декабря, суббота. Многие, кто хочет уехать из Москвы на праздники, уже купили почти все билеты на 29 декабря.
Стоимость билетов на поезд из Москвы в донскую столицу на 29 декабря составляет в среднем 3,6 тысячи рублей в плацкартный вагон, в купе — 9 тысяч рублей, для инвалидов — 3,5 тысячи. В СВ-вагоне осталось только одно свободное место — от 27 тысяч рублей.
На 30 декабря много билетов по цене 3,5 тысячи рублей в плацкарт и от 4,5 тысячи рублей в купе, включая 3,5 тысячи рублей для инвалидов. Билеты в СВ стоят от 13 тысяч до 27 тысяч рублей, в люксовое купе — от 74 тысяч рублей.
31 декабря цены на билеты в плацкартные вагоны ниже — от 2,7 тысячи до 5 тысяч рублей. Билеты в купе стоят от 4 тысяч до 9 тысяч рублей, для инвалидов — 4 тысячи рублей. Билеты в СВ — от 13 тысяч до 30 тысяч рублей, в купе-люкс — от 66 тысяч рублей.
Из Ростовской области в Москву билеты активно покупают, начиная от 3,5 тысячи рублей за плацкарт на 29 декабря. Билеты в купе — от 4 тысяч рублей, для инвалидов — от 3,5 тысячи до 5,5 тысячи. Билеты в СВ — от 13 тысяч до 33 тысяч рублей, в вагоны с люксовыми купе — от 72 тысяч рублей.
На поезд 30 декабря билеты в плацкарт стоят те же 3,5 тысячи рублей, в купе — от 3 тысяч рублей, включая 3,5 тысячи для инвалидов. Билеты в СВ — от 13 тысяч до 31 тысячи рублей, в вагоны с люксовыми купе — от 67 тысяч рублей.
31 декабря билеты в плацкарт стоят 3,5 тысячи рублей, в купе — от 2,5 тысячи рублей, в среднем 4 тысячи рублей. Билеты для инвалидов — 4 тысячи рублей, в СВ — от 13 тысяч до 26 тысяч рублей, в купе-люкс — от 67 тысяч рублей.