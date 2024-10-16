Хуснуллин открыл участок трассы Казань — Екатеринбург

Хуснуллин напомнил, что в прошлом году было открыто движение от Москвы до Казани, а в этом планируется открыть часть участка до Екатеринбурга. «Этот отремонтированный участок (открытый сегодня — прим. ЕАН) является важной составляющей», — подытожил зам преседателя правительства.