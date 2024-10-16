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Хуснуллин открыл участок трассы Казань — Екатеринбург

После капитального ремонта участок трассы М-12 «Восток» от Перми до Екатеринбурга открыли. В церемонии по видео-конференц-связи принял участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, передает корреспондент ЕАН.

Источник: ЕАН

Хуснуллин напомнил, что в прошлом году было открыто движение от Москвы до Казани, а в этом планируется открыть часть участка до Екатеринбурга. «Этот отремонтированный участок (открытый сегодня — прим. ЕАН) является важной составляющей», — подытожил зам преседателя правительства.

Сегодня на форуме «Дорога-2024», проходящем в Екатеринбурге, представитель Росавтодора заявил, что при строительстве трассы Москва — Казань — Екатеринбург активно используется шлак. Это отходы металлургического производства. Недавно правительство РФ выделило дополнительные 9 млрд рублей на ускорение строительства трассы М-12.