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«Аэрофлот» с ноября запустит прямой рейс из Перми в Красноярск

Полет два раза в неделю начнет выполнять дочерняя авиакомпания «Россия».

Источник: Комсомольская правда

Группа компаний «Аэрофлот» опубликовала обновленное осенне-зимнее расписание. По сравнению с прошлогодним периодом в него вошли 33 новых маршрута, включая прямой рейс из Перми в Красноярск. Полетную программу с ноября этого года начнет выполнять дочерняя авиакомпания «Россия».

Информацию о новом предложении «Аэрофлота» можно найти в расписании Международного аэропорта «Пермь». Авиакомпания «Россия» будет выполнять два рейса SU6826 из Перми в Красноярск по средам и воскресеньям на самолетах «Airbus 319».

Период действия полетной программы — с 3 ноября по 29 декабря 2024 года.

Время в полете составит 3 часа, вылет из Перми — 00:35, время прилета в Красноярск — 05:35. Стоимость одного билета эконом-класса — от 7 тыс. руб.