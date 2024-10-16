«Аэрофлот» с ноября запустит прямой рейс из Перми в Красноярск

Информацию о новом предложении «Аэрофлота» можно найти в расписании Международного аэропорта «Пермь». Авиакомпания «Россия» будет выполнять два рейса SU6826 из Перми в Красноярск по средам и воскресеньям на самолетах «Airbus 319».