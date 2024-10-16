Рейтинг регионов Черноземья по доступности ипотеки. Инфографика

В 2024 году темпы и объемы выдачи ипотеки заметно снизились. В сентябре приобрести квартиру в кредит по рыночной ставке могли позволить себе только 13,4% российских семей. Рейтинг возглавили Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Магаданская область, где взять двухкомнатную квартиру в ипотеку могут более 35% семей. На последних строчках — Республика Крым, Севастополь и Республика Дагестан.