Зимой на дороги Омска выйдет больше уборочной техники

В январе 2024 года также приобретено 12 единиц дорожной техники и 3 шнекоротора. Летом закупили 6 самосвалов, 5 тракторных щёток, 8 катков и 5 прицепов, а также 2 автогидроподъемника. В ближайшее время ожидается поставка 8 погрузчиков. До конца октября заключат контракты на аренду привлеченной самосвальной техники.