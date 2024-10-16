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В Краснодаре снизят застройку на шесть этажей

В Краснодаре запретят строить дома выше 18 этажей.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре снизят застройку на шесть этажей. В краевом центре запретят возводить дома выше 18 этажей. Это прописано в новом Генплане города.

Максимальный параметр снизили с 24 этажей.

«По действующим правилам только 35% территории комплексной застройки может быть отдана под 18-этажные дома. А 65% застраивается девятиэтажками», — сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

В НИИ Перспективного градостроительства считают, что в Краснодаре нужен баланс мест приложения труда, жилья и социальной инфраструктуры, включая транспортную.

«По таким принципам мы и выделили 12 подрайонов в Краснодаре. Это и общественно-деловые зоны, и территории промышленного производства, и зоны сельхозпереработки», — сказал директор НИИ Перспективного градостроительства.

строительство