В Краснодаре снизят застройку на шесть этажей. В краевом центре запретят возводить дома выше 18 этажей. Это прописано в новом Генплане города.
Максимальный параметр снизили с 24 этажей.
«По действующим правилам только 35% территории комплексной застройки может быть отдана под 18-этажные дома. А 65% застраивается девятиэтажками», — сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.
В НИИ Перспективного градостроительства считают, что в Краснодаре нужен баланс мест приложения труда, жилья и социальной инфраструктуры, включая транспортную.
«По таким принципам мы и выделили 12 подрайонов в Краснодаре. Это и общественно-деловые зоны, и территории промышленного производства, и зоны сельхозпереработки», — сказал директор НИИ Перспективного градостроительства.