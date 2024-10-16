Здание Дома ученых в новосибирском Академгородке обследуют за 2,6 млн рублей

Новосибирский Дом ученых ищет подрядчика, который выполнит обследование технического состояния здания. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
— Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по проведению работ по обследованию технического состояния несущих конструкций здания Новосибирского Дома ученых, направленного на сохранение объекта культурного наследия регионального значения, — говорится в проекте контракта.
Также в документе отмечается, что подрядчик обязан выполнить работы в течение 30 календарных дней. Согласно информации на сайте, начальная цена контракта составляет чуть более 2,6 миллиона рублей. Заявки принимают до 23 октября.