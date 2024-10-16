Вице-губернатор Петербурга не увидел проблем со строительством метро

Таким образом господин Корабельников ответил на вопрос лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Марины Шишкиной, которая спросила, почему с «транспортной» статьи бюджета сняли 5,5 млрд рублей.
По словам чиновника, исполнительные власти города не сочли необходимым передавать указанные средства «Метрострою Северной столицы». Тем более, что в ближайшие три года на возведение подземки в проекте бюджета предусмотрено 170 млрд рублей.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в текущем году петербургский метрополитен пополнится одной новой станцией. Изначально «Горный институт» планировали открыть к сентябрю, однако работы на объекте ведутся до сих пор.