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Вице-губернатор Петербурга не увидел проблем со строительством метро

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников, выступая перед депутатами Законодательного собрания с докладом о законопроекте по корректировке бюджета, заявил, что не видит проблем в сфере строительства метро.

Источник: Коммерсантъ

Таким образом господин Корабельников ответил на вопрос лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Марины Шишкиной, которая спросила, почему с «транспортной» статьи бюджета сняли 5,5 млрд рублей.

По словам чиновника, исполнительные власти города не сочли необходимым передавать указанные средства «Метрострою Северной столицы». Тем более, что в ближайшие три года на возведение подземки в проекте бюджета предусмотрено 170 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в текущем году петербургский метрополитен пополнится одной новой станцией. Изначально «Горный институт» планировали открыть к сентябрю, однако работы на объекте ведутся до сих пор.

метро
строительство