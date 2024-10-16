Мэрия Сочи направит более 206 млн рублей на систему видеонаблюдения

«Общее количество видеокамер превышает 1,7 тысячи. Из них более 1,3 тысячи — стационарные, 30 — купольно-поворотные, 57 — с распознаванием государственных регистрационных знаков и 250 — для видеоаналитики по распознаванию лиц и силуэтов», — говорится в сообщении.