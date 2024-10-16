Мэрия Сочи направит более 206 млн рублей на систему видеонаблюдения

На комплексную систему видеонаблюдения в Сочи и ситуационный центр для обеспечения безопасности выделят 206,2 миллиона рублей. Сведения об этом размещены на сайте госзакупок, сообщает «Ъ-Сочи».
В обязанности подрядчика входит обеспечение готовности камер видеонаблюдения к предоставлению услуг мэрии Сочи, которая является заказчиком, ввод оборудования в эксплуатацию, а также полное функционирование системы.
«Общее количество видеокамер превышает 1,7 тысячи. Из них более 1,3 тысячи — стационарные, 30 — купольно-поворотные, 57 — с распознаванием государственных регистрационных знаков и 250 — для видеоаналитики по распознаванию лиц и силуэтов», — говорится в сообщении.
Поиски подрядчика стартовали 7 октября. Подача заявок завершилась 15 октября. Кто будет исполнителем контракта — неизвестно. Начало работ назначено на 5 декабря 2024 года, а завершить их должны 30 сентября 2025 года.
Ранее сообщалось, что более 200 преступлений в Сочи раскрыли в 2024 году благодаря видеонаблюдению.