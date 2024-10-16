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В Перми ликвидирован один из последних активов Дмитрия Рыболовлева

ООО УК «Кастом кэпитал», соучредителем которого являлся ООО «Оргстрой-финанс», подконтрольное известному бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, ликвидировано. Об этом свидетельствуют изменения, внесенные в ЕГРЮЛ 15 октября, сообщает «СПАРК-Интерфакс».

УК «Кастом Кэпитал» специализировалась на доверительном управлении имуществом закрытых паевых инвестиционных фондов.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что Дмитрий Рыболовлев решил свернуть большую часть своего пермского бизнеса. Речь идет о продаже недвижимости в Перми, а также о прекращении клиентского бизнеса в ЗАО «Инвестиционная компания “Финансовый дом”». Топ-менеджеры инвесткомпании создали новое ООО «Финдом» и продолжили бизнес. В 2023 году ликвидировали еще одну инвесткомпанию бизнесмена — АО «Каменный пояс». Другая структура господина Рыболовлева — ЗАО «Пермгеологодобыча» — завершила алмазодобычу в Пермском крае, отказавшись от лицензии еще в 2020 году.