В Перми ликвидирован один из последних активов Дмитрия Рыболовлева

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что Дмитрий Рыболовлев решил свернуть большую часть своего пермского бизнеса. Речь идет о продаже недвижимости в Перми, а также о прекращении клиентского бизнеса в ЗАО «Инвестиционная компания “Финансовый дом”». Топ-менеджеры инвесткомпании создали новое ООО «Финдом» и продолжили бизнес. В 2023 году ликвидировали еще одну инвесткомпанию бизнесмена — АО «Каменный пояс». Другая структура господина Рыболовлева — ЗАО «Пермгеологодобыча» — завершила алмазодобычу в Пермском крае, отказавшись от лицензии еще в 2020 году.