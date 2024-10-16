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Срок сдачи четырех новосибирских ГЧП-поликлиник перенесли на 2025 год

Их готовность составляет 20−70%

Источник: Комсомольская правда

Срок сдачи четырех новосибирских поликлиник, которые строят в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), перенесли на следующий год.

— На поликлиниках № 13 и № 18 монтируются металлокасеты фасада, идет устройство лифтовых шахт; на поликлинике № 16 бетонируется каркас здания; на поликлинике № 22 ведутся работы по устройству кровли, монтируются системы внутреннего отопления и водоотведения. Строительная готовность объектов составляет от 20% до 70%, согласованный с публичным партнёром срок сдачи в эксплуатацию — 2025 год, — сообщили в группе компаний «ВИС» в ответ на запрос корреспондента КП-Новосибирск.

Там напомнили, что ГЧП-проект в Новосибирске реализуют в непростых экономических условиях. Ход строительства замедляют, кроме прочего, рост цен на материалы и санкционные ограничения.

В ГК «ВИС» добавили, что поликлиники № 2 и 7 уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию. А поликлинику № 27 планируют сдать до конца текущего года.