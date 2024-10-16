Срок сдачи четырех новосибирских ГЧП-поликлиник перенесли на 2025 год

— На поликлиниках № 13 и № 18 монтируются металлокасеты фасада, идет устройство лифтовых шахт; на поликлинике № 16 бетонируется каркас здания; на поликлинике № 22 ведутся работы по устройству кровли, монтируются системы внутреннего отопления и водоотведения. Строительная готовность объектов составляет от 20% до 70%, согласованный с публичным партнёром срок сдачи в эксплуатацию — 2025 год, — сообщили в группе компаний «ВИС» в ответ на запрос корреспондента КП-Новосибирск.