Новая дорога к Черному морю избавит от пробок в Краснодарском крае

К слову, проложить магистраль от Краснодара до Кабардинки собирались еще до включения проекта в Транспортную стратегию РФ, утвержденную в 2008-м году. Эту инициативу обсуждали еще в первое десятилетие после распада СССР. Более того, стройку вот-вот собирались начать и даже заключили контракт с итальянской компанией на 500 млн рублей. Но кризис 1998 года заставил его снова отложить и заморозить.