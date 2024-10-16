Новая дорога к Черному морю избавит от пробок в Краснодарском крае

О проекте новой дороги к Черному морю из Краснодара в Кабардинку заговорили в Министерстве транспорта Российской Федерации в конце сентября. Проект предполагает прокладку скоростной магистрали из краевой столицы через Абинск, станицу Шапсугскую через горы и прямо к причерноморской Кабардинке.
Протяженность новой дороги составит 108,5 км. Предполагается, что она существенно сократит время в пути и избавит регион от пробок по трассе Краснодар-Верхнебаканская. Сейчас одним из самых загруженных является участок в районе поселка Ильского, Ахтырского и далее в Новороссийске. Большегрузы выстраиваются в огромные очереди на дороге по пути в порт. Строительство альтернативного пути позволит перераспределить потоки.
«Начато проектирование. Бюджет стройки станет известен после завершения этих работ», — сообщают «Ведомости ЮГ» со ссылкой на Минтранс РФ.
В строительстве магистрали появились заинтересованные частные инвесторы, и это, конечно, ускорит реализацию планов. В софинансировании проекта планируют участвовать ООО «Автодор-Инвест» вместе со строительным консорциумом «Платформа». В 2023 году они договорились о сотрудничестве. Но вероятнее всего, новая четырехполосная дорога к морю будет платной.
К слову, проложить магистраль от Краснодара до Кабардинки собирались еще до включения проекта в Транспортную стратегию РФ, утвержденную в 2008-м году. Эту инициативу обсуждали еще в первое десятилетие после распада СССР. Более того, стройку вот-вот собирались начать и даже заключили контракт с итальянской компанией на 500 млн рублей. Но кризис 1998 года заставил его снова отложить и заморозить.
Позднее проект переодически презентовали на различного рода строительных форумах и оценивали уже в 120 млрд рублей. А реализацией должны были заниматься австрийцы. Но подготовка к Олимпиаде в Сочи расставила приоритеты в пользу другой стройки.
В 2015 году «Росавтодор» в рамках соглашения с краевыми властями начал искать подрядчика для проведения предпроектных исыскательных работ. Но контракт так и не был исполнен.
К проекту возвращались и год спустя и в 2019-ом. Его называли одним из самых перспективных. Одним из первоочередных он остается и по сей день. Появилась даже приблизительная дата окончания работ — 2029 год.