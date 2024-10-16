Средний чек белорусов в магазинах превысил психологическую отметку в 25 рублей

В Белстате сообщили, что средний чек белорусов в магазинах превысил психологическую отметку в 25 белорусских рублей.
Так, сообщается, что однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 25,9 рубля. При этом годом ранее средник чек был 22,4 белрубля.
В целом, в январе-сентябре 2024-го розничный товарооборот составил 65,1 миллиарда белрублей или 111,8% в сопоставимых ценах за аналогичный период прошлого года.
Также розничный товарооборот организаций торговли за девять месяцев 2024-го составил 61,8 миллиарда белрублей (112,8%). А оптовый товарооборот за этот же период — 136,4 миллиарда белрублей (106% в сопоставимых ценах).
Товарооборот общепита в январе — сентябре вырос и составил 4,5 миллиарда белрублей (111,5%).
Еще популярные гель-концентрат и капсулы для стирки запрещены к продаже в Беларуси.
Также владелица магазинов одежды нанесла ущерб государству на 3,1 миллиона рублей: «Втянула дочь, родственников и знакомых».