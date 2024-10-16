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«С двумя гостевыми домами, баней и гаражом». На Витебщине продают неиспользуемую базу отдыха

База отдыха с гостевыми домами у озера продается по цене «двушки» на Витебщине.

Источник: Комсомольская правда

В Витебской области на торги выставили неиспользуемую базу отдыха «Бодрость» с двумя гостевыми домами, баней и гаражом, информирует сайт БУТБ-Имущество.

Турбаза находится в лесном массиве, прямо на берегу живописного озера Ордышево. Комплекс зданий, располагающийся на территории в полгектара, находится примерно в 250 километрах от Минска, в 40 километрах от Витебска и в 25 километрах от Орши.

За туробъект изначально хотят 266 тысяч белорусских рублей, что сопоставимо со стоимостью двухкомнатной квартиры в Минске.

Торги назначены на 12 ноября.

Еще в Беларуси наниматель следил за работником по геолокации его личного телефона.

Между тем самые коррумпированные отрасли названы прокуратурой Беларуси.

А средний чек белорусов в магазинах превысил психологическую отметку в 25 рублей.