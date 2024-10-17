Власти разрешили ввести в эксплуатацию картофельный центр под Калининградом

Строительство производственного центра в Невском началось в начале июля 2024 года. Ранее пресс-служба «Мираторга» сообщала, что в комплекс по выращиванию семенного картофеля планировалось проинвестировать один миллиард рублей. В компании рассказали, что оборудовали склад для хранения урожая с управляемым микроклиматом и адресным контейнерным хранением. За счёт создания новых сортов картофеля холдинг рассчитывал закрыть свои внутренние потребности и потребности рынка в целом.