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Курс доллара поставил новый рекорд

МИНСК, 16 окт — Sputnik. Доллар достиг годового максимума по отношению к белорусскому рублю, следует из данных Нацбанка Беларуси.

Источник: Sputnik.by

На 17 октября установлен курс 3,3104 рубля. Такого уровня в этом году еще не было. Предыдущий рекорд американская валюта поставила в апреле — 3,2809 рубля.

Сейчас минимальный курс на Белорусской валютно-фондовой бирже остановился на отметке 3,3 рубля, а максимальный — 3,3175.

Ранее Евразийский банк развития прогнозировал, что среднегодовой курс доллара в Беларуси составит 3,27 рубля. По мнению аналитика Александра Козлова, можно ожидать колебания у отметки в 3,2 рубля, а максимальный уровень — 3,5.

При разработке проекта бюджета на будущий год, который уже поступил в парламент, власти исходили из того, что в 2025-м среднегодовой курс может быть на уровне 3,35−3,37 рубля.

Минэкономразвития России, в свою очередь, ожидает, что на конец 2024 года доллар будет стоить 98,1 российского рубля (около 3,34 белорусского), а по итогам 2025-го — 99,1 российского рубля (примерно 3,37 белорусского рубля).

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