«Акфену» разрешили ввести в эксплуатацию 25-этажку на Сельме

«Акфен» получил разрешение на строительство двух 25-этажных домов на месте недостроя «Калининграджилстроя» на Сельме в ноябре 2016 года. Компания выкупила объект в августе 2015 за 45 млн рублей, в феврале 2016 приступила к сносу. «Акфен» взял на себя обязательства по обеспечению жильём 133 обманутых дольщиков из 236. Как указано в Едином реестре проблемных объектов, строительство 25-этажек рассчитывали завершить до конца 2023 года. В сентября 2024-го «Акфен» уведомил власти об окончании строительства жилого комплекса «Сити» на Сельме.