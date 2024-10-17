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Готовность газовых котельных в Балтийске превышает 50%

Министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз посетил три котельные в Балтийске.

Источник: Янтарный край

Работы по монтажу оборудования, устройству сетей водоснабжения и канализации ведутся на всех объектах. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца текущего года.

Линейная часть и пуско-наладочные процессы будут осуществлены после окончания отопительного периода.

Проводится итоговая рабочая комиссия по приёмке оборудования и инженерных систем газопровода-отвода к Светлому и АГРС. Администрация Балтийского округа заканчивает капитальный ремонт газопроводов в Балтийске, Приморске и посёлке Дивное.

Техническая готовность газопроводов составляет 100%.