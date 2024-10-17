Готовность газовых котельных в Балтийске превышает 50%

Работы по монтажу оборудования, устройству сетей водоснабжения и канализации ведутся на всех объектах. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца текущего года.
Линейная часть и пуско-наладочные процессы будут осуществлены после окончания отопительного периода.
Проводится итоговая рабочая комиссия по приёмке оборудования и инженерных систем газопровода-отвода к Светлому и АГРС. Администрация Балтийского округа заканчивает капитальный ремонт газопроводов в Балтийске, Приморске и посёлке Дивное.
Техническая готовность газопроводов составляет 100%.