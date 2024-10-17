Нацбанк Беларуси повысил курс евро и курс доллара на 17 октября

В Национальном банке назвали курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 17 октября 2024 года, четверг. Так, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля стал меньше.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 17 октября, Нацбанк утвердил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3104 белорусского рубля, 1 евро — 3,6059 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4050 белорусского рубля.
В сравнении с курсом валют на среду, 16 октября, курс доллара и курс евро увеличились довольно заметно, а курс российского рубля ощутимо снизился.
В денежном выражении валютные значения на 17 октября, четверг, скорректированы на следующие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0185 белрубля, курс 1 евро повышен на 0,0129 белрубля, а курс 100 российских рублей понизился на 0,0184 белрубля.
Между тем средний чек белорусов в магазинах превысил психологическую отметку в 25 рублей.