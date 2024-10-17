Эксперт объяснила, кому могут отказать в пенсии по старости

«Даже при достижении женщинами возраста 58 лет и мужчинами 63 не появляется автоматической гарантии того, что государство назначит им пенсию… Есть еще два обязательных критерия для ее назначения — это наличие необходимого стажа и определённое количество заработанных пенсионных коэффициентов», — заявила Иванова-Швец ИА DEITA.RU.