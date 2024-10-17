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Эксперт объяснила, кому могут отказать в пенсии по старости

Россиянам, отработавшим менее 15 лет и имеющим менее 28,2 пенсионных коэффициента, могут отказать в назначении пенсии. Об этом заявила экономист Людмила Иванова-Швец.

Для назначения пенсии необходим достаточный трудовой стаж.

Россиянам, отработавшим менее 15 лет и имеющим менее 28,2 пенсионных коэффициента, могут отказать в назначении пенсии. Об этом заявила экономист Людмила Иванова-Швец.

«Даже при достижении женщинами возраста 58 лет и мужчинами 63 не появляется автоматической гарантии того, что государство назначит им пенсию… Есть еще два обязательных критерия для ее назначения — это наличие необходимого стажа и определённое количество заработанных пенсионных коэффициентов», — заявила Иванова-Швец ИА DEITA.RU.

По ее словам, некоторым пожилым людям могут не учесть стаж работы, например, в 90-е годы, что также может повлиять на пенсию. Экономист подчеркнула, что будущим пенсионерам стоит заранее проверить свои данные в Социальном фонде России.

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов 15 октября заявил, что с начала 2025 года пенсии у работающих и неработающих пенсионеров России вырастут на 7,3%, передает RT. Он подчеркнул, что индексацию пенсий в России проведут на уровень инфляции за 2024 год.

экономика