Эксперт объяснила, кому могут отказать в пенсии по старости

Для назначения пенсии необходим достаточный трудовой стаж.
Россиянам, отработавшим менее 15 лет и имеющим менее 28,2 пенсионных коэффициента, могут отказать в назначении пенсии. Об этом заявила экономист Людмила Иванова-Швец.
«Даже при достижении женщинами возраста 58 лет и мужчинами 63 не появляется автоматической гарантии того, что государство назначит им пенсию… Есть еще два обязательных критерия для ее назначения — это наличие необходимого стажа и определённое количество заработанных пенсионных коэффициентов», — заявила Иванова-Швец ИА DEITA.RU.
По ее словам, некоторым пожилым людям могут не учесть стаж работы, например, в 90-е годы, что также может повлиять на пенсию. Экономист подчеркнула, что будущим пенсионерам стоит заранее проверить свои данные в Социальном фонде России.
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов 15 октября заявил, что с начала 2025 года пенсии у работающих и неработающих пенсионеров России вырастут на 7,3%, передает RT. Он подчеркнул, что индексацию пенсий в России проведут на уровень инфляции за 2024 год.