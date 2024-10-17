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В Перми открывают движение по дороге от улицы Строителей до площади Гайдара

Об этом сообщили в краевом Минтрансе.

Источник: Аргументы и факты

Дорога, которая соединяет улицу Строителей с площадью Гайдара, будет открыта в Перми для транспорта с 17 октября, рассказали в краевом минтрансе.

По словам специалистов ведомства, в этот же день движение для автомобилей и автобусов откроют через правый съезд с моста для проезда на улицу Локомотивную.

«Для безопасности движение в сторону тоннелей в двух направлениях будет регулировать светофор. Это облегчит транспортное сообщение между шоссе Космонавтов и микрорайоном Парковый», ­- пояснили в региональном минтрансе.

А в конце октября власти планируют запустить правый съезд на улицу Локомотивную для транспорта со стороны улицы Рабочей. В связи с изменениями, автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах и заранее спланировать маршруты движения.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что стоимость будущей двухуровневой развязки в Верхних Муллах в Перми, которая появится на пересечении с улицей Оверятской и шоссе Космонавтов, выросла до 9,2 миллиардов рублей.