В Приморье рекордно вырос импорт автомобилей через сухопутную границу. Ввоз легковых машин из стран Азии увеличился на 17%, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточного главного управления Центрального банка России.
Поставки импортных автомобилей по суше в июле и августе достигли суммарного объема ввоза за первое полугодие 2024 года. Это связано с высокой загруженностью портов. А с октября иномарки стали оформлять через морской пункт пропуска. Раньше он был ориентирован только на экспортные грузы.
На Дальнем Востоке продажи новых иномарок за тот же период выросли почти на четверть. В целом импорт легковых автомобилей увеличился на 17%.
Напомним, за восемь месяцев 2024 года уссурийская таможня оформила в пять раз больше автомобилей, ввезенных физическими лицами для личного пользования, чем за аналогичный период прошлого года — всего 6242 транспортных средства.