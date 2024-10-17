В Приморье рекордно вырос импорт автомобилей через сухопутную границу

Поставки импортных автомобилей по суше в июле и августе достигли суммарного объема ввоза за первое полугодие 2024 года. Это связано с высокой загруженностью портов. А с октября иномарки стали оформлять через морской пункт пропуска. Раньше он был ориентирован только на экспортные грузы.