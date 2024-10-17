Инвесторы вложат в промышленность Башкирии более 50 млрд рублей

Эти инициативы предусматривают создание в регионе около трех тысяч новых рабочих мест. По словам и. о. первого вице-премьера РБ Рустама Муратова, более 20 проектов относятся к промышленности.
— Общий объем промышленных инвестиций составляет свыше 50 миллиардов рублей, — сообщил и. о. заместителя руководителя регионального Кабмина Рустам Муратов, курирующий экономическое развитие и инвестиционную политику. — В сельском хозяйстве у нас 11 проектов на сумму восемь миллиардов рублей.
По словам г-на Муратова, также статус приоритетных получили 12 проектов по строительству придорожного сервиса с суммарным объемом инвестиций в 1,5 миллиарда рублей, восемь — в сфере туристического обслуживания с инвествложениями в два миллиарда рублей, а также в сфере строительства и по созданию спортивных и образовательных сооружений.
В башкирском минэкономразвития сообщили, что всего за девять месяцев этого года на 11 заседаниях «Инвестиционного часа» рассмотрели 74 инвестиционных проекта на общую сумму почти в 90 миллиардов рублей.
— Проекты выносятся на рассмотрение инвестиционного комитета, который принимает решение о признании их приоритетными с последующим предоставлением господдержки, — добавил Рустам Муратов. — Далее с инвесторами заключается соглашение о защите и поощрении инвестиций. Программа защиты и поощрения инвестиций позволила в восемь раз нарастить интенсив по оказанию поддержки инвесторам.