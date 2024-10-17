Инвесторы вложат в промышленность Башкирии более 50 млрд рублей

По словам г-на Муратова, также статус приоритетных получили 12 проектов по строительству придорожного сервиса с суммарным объемом инвестиций в 1,5 миллиарда рублей, восемь — в сфере туристического обслуживания с инвествложениями в два миллиарда рублей, а также в сфере строительства и по созданию спортивных и образовательных сооружений.