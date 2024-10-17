Аэроэкспресс до Омск — Фёдоровки по-прежнему нерентабелен

Вопрос доступности нового аэропорта Омск — Фёдоровка для жителей остаётся острым. Об этом в эксклюзивном интервью изданию «Коммерческие вести» сообщил известный омский строитель Игорь Колесник.
По его словам на дорогу до нового аэропорта жителям придётся тратить минимум за три часа. Среди вариантов улучшения доступности рассматривается обустройство выделенной полосы на улице Волгоградской для экспресс-автобусов. Ещё один вариант — строительство новой дороги до аэропорта.
Аэроэкспресс, по словам эксперта, никогда себя не окупит и не будет рентабельным.
На сегодняшний день уже есть полная картина, что и как необходимо делать на объекте, чтобы уложиться в сроки, обозначенные федеральным правительством и построить аэропорт к 2028 году. Подготовка к реализации проекта, по словам Колесника, начнётся в конце ноября.
Только для строительства инфраструктурных объектов понадобится до 1000 человек рабочих.
Ранее мы писали, что летом 2024 года в Омской области было подписано соглашение с инвестором о строительстве нового аэропорта за 43 миллиарда рублей.