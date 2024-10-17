Аэроэкспресс до Омск — Фёдоровки по-прежнему нерентабелен

На сегодняшний день уже есть полная картина, что и как необходимо делать на объекте, чтобы уложиться в сроки, обозначенные федеральным правительством и построить аэропорт к 2028 году. Подготовка к реализации проекта, по словам Колесника, начнётся в конце ноября.