Все полосы Димитровского моста в Новосибирске откроют к концу недели

Крайнюю левую полосу с левого берега на правый закрыли на два дня (до полуночи пятницы, 18 октября) — идёт укладка асфальта. Это позволит обеспечить проезд зимой и до начала строительных работ в 2025-м, которые пока запланированы на апрель.