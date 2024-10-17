Все полосы Димитровского моста в Новосибирске откроют к концу недели

Движение по всем полосам Димитровского моста в Новосибирске откроют к концу недели, то есть до 20 октября 2024 года. Об этом заявили в пресс-службе городской мэрии.
Крайнюю левую полосу с левого берега на правый закрыли на два дня (до полуночи пятницы, 18 октября) — идёт укладка асфальта. Это позволит обеспечить проезд зимой и до начала строительных работ в 2025-м, которые пока запланированы на апрель.
Ранее мы писали о том, что ситуация привела к глухой пробке утром в среду, 16 октября.
По словам директора МКУ «Гормост» Сергея Эпова, бетон, который уложил предыдущий подрядчик — некачественный.
«Подрядная организация, которая сейчас работает, выполнит работы по устройству покрытия, а на следующий год разберет его и прежний некачественный выравнивающий слой из бетона», — пресс-служба мэрии цитирует Сергея Эпова.
Нынешние работы планируют завершить к 20 октября. Тогда откроют все полосы и автомобилисты смогут ездить без ограничений до начала нового строительного сезона, отметили в пресс-службе.