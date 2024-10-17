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В Челябинске рванул вверх спрос на новостройки

В южноуральском мегаполисе зафиксирован значительный рост числа договоров долевого участия.

Ситуацию на рынке новой недвижимости в региональных центрах оценили аналитики сервиса «Пульс продаж новостроек», а опубликовало результаты их исследования РИА «Новости».

Напомним, что после отмены массовой льготной ипотеки спрос на новостройки в российских городах начал проседать, сейчас специалистами фиксируется постепенное восстановление рынка. В целом по городам-миллионникам в сентябре продажи нового жилья за месяц выросли на 18%.

Челябинск стал лидером этого тренда. Число договоров долевого участия здесь выросло за месяц на 196%. Аналитики считают, что такой рывок определен малым количеством новых проектов.

экономика
недвижимость