В Челябинске рванул вверх спрос на новостройки

Напомним, что после отмены массовой льготной ипотеки спрос на новостройки в российских городах начал проседать, сейчас специалистами фиксируется постепенное восстановление рынка. В целом по городам-миллионникам в сентябре продажи нового жилья за месяц выросли на 18%.