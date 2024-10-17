В Челябинске рванул вверх спрос на новостройки

Ситуацию на рынке новой недвижимости в региональных центрах оценили аналитики сервиса «Пульс продаж новостроек», а опубликовало результаты их исследования РИА «Новости».
Напомним, что после отмены массовой льготной ипотеки спрос на новостройки в российских городах начал проседать, сейчас специалистами фиксируется постепенное восстановление рынка. В целом по городам-миллионникам в сентябре продажи нового жилья за месяц выросли на 18%.
Челябинск стал лидером этого тренда. Число договоров долевого участия здесь выросло за месяц на 196%. Аналитики считают, что такой рывок определен малым количеством новых проектов.