В Челябинске стала пользоваться большим спросом долгосрочная аренда квартир

Наибольший рост спроса в южноуральском мегаполисе наблюдается в сегменте больших квартир. Спрос на квартиры с четырьмя и более комнатами вырос на 41%. Далее следуют трехкомнатные квартиры, спрос на них поднялся на 29%. Двухкомнатные прибавили 27%, а однокомнатные — 18%. На эти же 18% вырос спрос на аренду студий.