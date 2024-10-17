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В Челябинске стала пользоваться большим спросом долгосрочная аренда квартир

Аналитики зафиксировали изменения на челябинском рынке арендного жилья.

Срез рынка проведен специалистами «Авито Недвижимость», а опубликован «Коммерсантом». Как показало данное исследование, за третий квартал спрос на долгосрочную аренду квартир в Челябинске поднялся на 21%. При этом количество жилья, которое доступно для съема, увеличилось на 6%.

Наибольший рост спроса в южноуральском мегаполисе наблюдается в сегменте больших квартир. Спрос на квартиры с четырьмя и более комнатами вырос на 41%. Далее следуют трехкомнатные квартиры, спрос на них поднялся на 29%. Двухкомнатные прибавили 27%, а однокомнатные — 18%. На эти же 18% вырос спрос на аренду студий.

Отметим, что средний размер ставки аренды челябинской квартиры в третьем квартале 2024 года был равен 28 тыс. рублей.

экономика
недвижимость