Омский салон красоты предупредили из-за «превосходства»

«Омским УФАС России 21.03.2024 выявлен факт размещения на рекламной конструкции, установленной на фасаде многоквартирного жилого дома № 18 по пр. Мира в г. Омске, информации следующего содержания: “ПЕРЕМЕНА ЛУЧШИЙ САЛОН КРАСОТЫ г. Омска ПОБЕДИТЕЛЬ городского конкурса в 2016 и в 2018 г. Кроме того, у входа в салон красоты “ПЕРЕМЕНА” размещена следующая информация: “Победитель городских конкурсов 2016 и 2018 г.г. “Лучшая парикмахерская”.”, — приводятся в решении проанализированные антимонопольными органами спорные материалы.