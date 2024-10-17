Омский салон красоты предупредили из-за «превосходства»

«Омским УФАС России 21.03.2024 выявлен факт размещения на рекламной конструкции, установленной на фасаде многоквартирного жилого дома № 18 по пр. Мира в г. Омске, информации следующего содержания: “ПЕРЕМЕНА ЛУЧШИЙ САЛОН КРАСОТЫ г. Омска ПОБЕДИТЕЛЬ городского конкурса в 2016 и в 2018 г. Кроме того, у входа в салон красоты “ПЕРЕМЕНА” размещена следующая информация: “Победитель городских конкурсов 2016 и 2018 г.г. “Лучшая парикмахерская”.”, — приводятся в решении проанализированные антимонопольными органами спорные материалы.
Соответственно, разбирательство обосновано наличием в рекламе формулировки превосходства.
Согласно материалам дела, в качестве доводов об обоснованности и законности употребления в рекламных материалах формулировки «лучший» коммерсанты привели дипломы нескольких конкурсов на определение наиболее выдающихся в своей сфере представителей бизнеса.
Однако в Омском УФАС в качестве контраргумента привели Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона “О рекламе”, согласно которому при употреблении превосходных характеристик необходимо обязательно прописывать конкретные объективные критерии. В отсутствие таковых реклама, подающаяся через превосходные эпитеты, должна признаваться недостоверной.
«В вышеуказанной рекламе использовано утверждение “ЛУЧШИЙ САЛОН КРАСОТЫ г. Омска”, при этом с точки зрения обычного потребителя данная информация создает впечатление о том, что салон красоты “Перемена” имеет значительное преимущество перед другими хозяйствующими субъектами, оказывающими аналогичные услуги», — считают специалисты Омского УФАС, не признавая такими критериями городские конкурсы с номинациями, в которых употреблено слово «лучший».
«Признать индивидуального предпринимателя виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, и применить к ней меру ответственности, предусмотренную частью 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде предупреждения за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе», — прописано в решении.
Позиция коммерсантов в связи с вердиктом не приводится.
Отметим, подобное решение из-за формулировок о превосходстве, употребленных в рекламе салона красоты, уже выносилось Омским УФАС весной 2024 года.