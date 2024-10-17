В Новосибирске продолжают дорожать продукты: 200 рублей за 180 грамм масла и выше

В Новосибирске наблюдается резкий скачок цен на сливочное масло. Найти стандартный брикет весом 180 грамм дешевле 200 рублей в городских супермаркетах становится всё сложнее. Ситуация вызывает обеспокоенность среди жителей города.
По данным Новосибирскстата, средняя цена килограмма сливочного масла 16 сентября составляла 1034 рублей. В октябре этот показатель вырос до 1089 рублей, демонстрируя увеличение на 55 рублей. Для сравнения, в начале 2024 года килограмм масла стоил около 867 рублей.
Одним из факторов роста цен является дефицит жиров на российском рынке. Ранее производители использовали импортные компоненты, но после введения санкций поставки стали осуществляться преимущественно из Белоруссии, что не полностью компенсирует потребности.
Дополнительным фактором, влияющим на ситуацию, является изменение приоритетов в аграрном секторе. Многие сельхозпроизводители переходят на растениеводство, считая его более экономически выгодным, чем молочное животноводство. Это приводит к росту цен на сырое молоко, что, в свою очередь, вынуждает производителей масла повышать отпускные цены.