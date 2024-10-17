В Новосибирске продолжают дорожать продукты: 200 рублей за 180 грамм масла и выше

Дополнительным фактором, влияющим на ситуацию, является изменение приоритетов в аграрном секторе. Многие сельхозпроизводители переходят на растениеводство, считая его более экономически выгодным, чем молочное животноводство. Это приводит к росту цен на сырое молоко, что, в свою очередь, вынуждает производителей масла повышать отпускные цены.