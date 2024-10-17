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С «ИнвестСтрой» и экс-директора «УКС» взыскали 12 млн ущерба в Новосибирске

Из-за некачественно проведённых работ спорткомплекс «Метеор» оказался непригоден для эксплуатации.

Источник: AP 2024

Советский районный суд Новосибирска рассмотрел иск прокуратуры в отношении ООО «ИнвестСтрой» и экс-директора ГКУ НСО «УКС» — с них взыскали более 12 млн рублей. Таков ущерб причинённый в ходе строительства спорткомплекса «Метеор» в рабочем посёлке Сузун.

Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Установлено: ООО «ИнвестСтрой» провели некачественный ремонт, а экс-директор «УКС» принял и оплатил фактически невыполненные работы. Это привело к тому, что «Метеор» оказался непригоден для эксплуатации, его пришлось закрыть.

В 2023 году бюджет области дополнительно выделил 12,3 млн рублей на устранение строительных дефектов, чтобы спорткомплекс мог работать.

По информации прокуратуры, данные средства взыскали с ООО «ИнвестСтрой» и бывшего руководителя «УКС».