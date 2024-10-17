Кафе в Братске, где отравились люди, снова работает — суд разрешил

Напомним, 1 июля в Братске более 30 человек отравились, поев в кафе «Мехико». У 10 пациентов обнаружили ДНК сальмонелл. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кафе закрыли. Временно. А 62-летнего владельца «Мехико» в Братске задержали.