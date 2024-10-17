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Кафе в Братске, где отравились люди, снова работает — суд разрешил

Суд Братска удовлетворил ходатайство о досрочном открытии кафе «Мехико» на улице Энгельса, в котором отравились 32 человека, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

«В обоснование заявленных требований законный представитель ООО “МИГ” указал, что выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах устранены в полном объеме», — пояснили в пресс-службе суда.

Проще говоря, хозяин точки общепита навел порядок в помещении, приведя его в соответствие с санитарными нормами. И, поскольку по закону субъекты малого предпринимательства в России пользуются защитой государства, ему разрешили открыть кафе снова.

Напомним, 1 июля в Братске более 30 человек отравились, поев в кафе «Мехико». У 10 пациентов обнаружили ДНК сальмонелл. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кафе закрыли. Временно. А 62-летнего владельца «Мехико» в Братске задержали.