Миллион тонн пшеницы собрали в Крыму — что с качеством зерна

«В этом году был получен приличный урожай пшеницы: ожидалось до 700 тысяч тонн, а в результате с полей республики собрали почти миллион тонн».
По ее словам, именно пшеница — основной вид зерновых, которые выращивают на полуострове. Также хорошо в Крыму растет ячмень, а вот рожь на крымских почвах чувствует себя плохо, поэтому редко выращивается местными аграриями. Качество основной зерновой культуры региона в этом году мониторили — всего через Лабораторию крымского зерна прошло 830 тысяч тонн пшеницы.
«Оказалось, что больше 70% это третий и четвертый класс — то есть хорошая продовольственная пшеница, с которой можно работать хлебопекам для любых целей — круассаны, хлеб, печенье, макароны и так далее. Так что, с точки зрения продовольственной безопасности Крым обеспечен с избытком», — констатировала эксперт.
Республика Крым вышла на самообеспеченность по производству пшеницы, свинины, фруктов и ряда овощей, в том числе помидоров, огурцов, моркови и лука благодаря господдержке, сообщал ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.