Миллион тонн пшеницы собрали в Крыму — что с качеством зерна

По ее словам, именно пшеница — основной вид зерновых, которые выращивают на полуострове. Также хорошо в Крыму растет ячмень, а вот рожь на крымских почвах чувствует себя плохо, поэтому редко выращивается местными аграриями. Качество основной зерновой культуры региона в этом году мониторили — всего через Лабораторию крымского зерна прошло 830 тысяч тонн пшеницы.