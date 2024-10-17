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Миллион тонн пшеницы собрали в Крыму — что с качеством зерна

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости Крым. В Крыму в этом году собрали неожиданно большой урожай пшеницы, ее качество оказалось высоким и позволяет выпекать не только хлеб, но и готовить выпечку и производить макаронные изделия. Об этом рассказала заведующая испытательной лабораторией Азово-Черноморского филиала «Центра оценки качества зерна» Татьяна Тышкевич в ходе пресс-конференции по случаю Всемирного дня хлеба в пресс-центре РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году был получен приличный урожай пшеницы: ожидалось до 700 тысяч тонн, а в результате с полей республики собрали почти миллион тонн».

сказала Тышкевич

По ее словам, именно пшеница — основной вид зерновых, которые выращивают на полуострове. Также хорошо в Крыму растет ячмень, а вот рожь на крымских почвах чувствует себя плохо, поэтому редко выращивается местными аграриями. Качество основной зерновой культуры региона в этом году мониторили — всего через Лабораторию крымского зерна прошло 830 тысяч тонн пшеницы.

«Оказалось, что больше 70% это третий и четвертый класс — то есть хорошая продовольственная пшеница, с которой можно работать хлебопекам для любых целей — круассаны, хлеб, печенье, макароны и так далее. Так что, с точки зрения продовольственной безопасности Крым обеспечен с избытком», — констатировала эксперт.

Республика Крым вышла на самообеспеченность по производству пшеницы, свинины, фруктов и ряда овощей, в том числе помидоров, огурцов, моркови и лука благодаря господдержке, сообщал ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

сельское хозяйство