УАЗ признал проблемы с качеством автомобилей на СВО после критики Рогозина

Весь интернет пестрит фото и видео о том, как не могут нормально сварить и пристыковать детали кузова на этих машинах. Как эти машины горят, в связи с чем завод, собственно, не предпринимает ничего. То есть можно было бы десять раз уже исправить технический процесс, потому что абсолютно понятно, что проблема на заводе именно с культурой производства: никто не хочет работать нормально. Автомобили собирают по принципу «и так сойдет, Родина все купит», — заметил Шапарин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».