Как не оказаться в долгах после увольнения и смены работы в Казахстане

Заработная плата является основным источником доходов для большинства казахстанцев. Поэтому их финансовая стабильность связана с наличием занятости.
Однако в некоторых случаях казахстанцы могут задуматься о смене профессии или места работы по различным причинам: размер оклада, условия труда, желание изучать что-то новое и так далее.
И чтобы сделать это без риска оказаться в долгах по кредитам или перед друзьями и близкими, нужна предварительная подготовка.
Отдохнуть или сразу искать работу
При добровольном увольнении казахстанцы могут захотеть отдохнуть от работы на некоторое время — например, в течение месяца. Но следует учитывать, что дальнейшее трудоустройство также может занять до двух-трех месяцев, если нет подходящих вакансий.
В этом случае важно заранее подготовить финансовую подушку, которая позволит покрыть все обязательные расходы: кредиты и рассрочки, аренду, коммунальные услуги, стоимость продуктов питания, транспорта, прочих услуг и так далее.
Для этого нужно вести личный бюджет — это позволит определить, сколько денег неизбежно тратится каждый месяц и собрать экстренный запас на определенное время.
Размер подушки должен быть равен минимум трем месячным расходам, а в оптимальном случае — хотя бы трем полноценным заработным платам. Но обычно эксперты рекомендуют иметь в запасе деньги в размере шести зарплат.
Если отдых не входит в планы, то можно начать поиск нового места работы заранее — еще до увольнения из текущей компании. Это позволит не потерять лишнее время и сохранить свои сбережения.
Однако поиск также может затянуться, что грозит остаться без работы в течение одного или двух месяцев. Поэтому наличие запаса денежных средств является важным условием защиты себя от рисков.
Подстраховаться не помешает
На время отсутствия трудоустройства у казахстанцев есть два варианта для получения дополнительных денежных средств:
- пособие по безработице — его можно оформить онлайн, однако крупных выплат ожидать не стоит;
- страховка от увольнения — она может покрывать даже случаи добровольного увольнения, а выплата позволит покрыть некоторые расходы.
Важно внимательно прочитать условия договора. Также казахстанцы могут начать обучение новым профессиям с выплатой стипендии по государственным программам или даже научиться созданию и ведению собственного бизнеса.
Другими словами, смена работы или вида деятельности может иметь свои риски, связанные с образованием просрочек по займам и прочим обязательным платежам. Поэтому важно заранее подготовиться к данному процессу с финансовой точки зрения.