В Екатеринбурге прошло открытие расширенного участка Пермского тракта

— Это важнейший проект в масштабах страны, — говорит о трассе М-12 «Восток» Марат Хуснуллин. — В прошлом году открыли движение от Москвы до Казани, в этом году планируем частично запустить маршрут до Екатеринбурга, и эти отремонтированные участки являются его важной составляющей.