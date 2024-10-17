В Екатеринбурге прошло открытие расширенного участка Пермского тракта

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие модернизированного участка Пермского тракта. Трасса Пермь — Екатеринбург, участок которой уже расширили до четырех полос, является частью скоростной автомобильной дороги М-12 «Восток».
— ФКУ «Уралуправтодор» завершило капитальный ремонт на двух участках автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург общей протяжённостью 34,5 километра. В рамках работ расширили до четырех полос проезжую часть на отрезках с 232 по 250 километр и с 276 по 326 километр, — сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Также было обновлено 14 мостов и путепроводов, построено семь двухсторонних разворотных петель, 22 пересечения и примыкания к населенным пунктам. Специалисты установили освещение, необходимые дорожные знаки, ограждения, нанесли разметку. Работы на объекте шли круглосуточно.
Церемония открытия прошла 16 октября в рамках Международной специализированной выставки «Дорога 2024», которая проходит в Екатеринбурге. В мероприятии по ВКС принял участие заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. На церемонии присутствовали министр транспорта России Роман Старовойт, полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога и исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
— Это важнейший проект в масштабах страны, — говорит о трассе М-12 «Восток» Марат Хуснуллин. — В прошлом году открыли движение от Москвы до Казани, в этом году планируем частично запустить маршрут до Екатеринбурга, и эти отремонтированные участки являются его важной составляющей.