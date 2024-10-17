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Товарооборот Казахстана со странами ШОС вырос на 6% в 2023 году

АСТАНА, 17 окт — Sputnik. Товарооборот Казахстана со странами ШОС за прошлый год вырос на 6% и составил $66,7 миллиардов долларов.

Источник: Sputnik.kz

Об этом заявил Олжас Бектенов, принимая участие в 23-м заседании Совета глав правительств государств-членов.

Казахстанской стороной отмечена необходимость развития цифровизации и онлайн-торговли, модернизации существующих железнодорожных и автомобильных путей в рамках создания партнерской портово-логистической сети, взаимовыгодной кооперации в сферах энергетики и инвестиций.

«Отдельное внимание было уделено реализации комплекса мер в области изменения климата, эффективного управления отходами, а также усилению контактов между учреждениями образования и здравоохранения. Тесное сотрудничество в обозначенных сферах позволит создать благоприятные условия для устойчивого развития и процветания стран Шанхайской десятки».

уверены в правительстве Казахстана.

В целом доля государств ШОС в глобальном ВВП составляет 30%, торговля внутри объединения превысила четверть от общего объема.

ШОС
экономика
торговля