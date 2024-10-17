Товарооборот Казахстана со странами ШОС вырос на 6% в 2023 году

«Отдельное внимание было уделено реализации комплекса мер в области изменения климата, эффективного управления отходами, а также усилению контактов между учреждениями образования и здравоохранения. Тесное сотрудничество в обозначенных сферах позволит создать благоприятные условия для устойчивого развития и процветания стран Шанхайской десятки».