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Прокуратура взяла под контроль ход возведения долгостроя «Авиатор» в Перми

На данный момент на объекте завершается отделка внутренних помещений.

Источник: Комсомольская правда

В Перми прокуратура заинтересовалась ходом строительства многоквартирного дома «Авиатор» по улице Старцева, 143. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурор Свердловского района Александр Гисс вместе с исполняющим обязанности главы администрации района Александром Коротких приехали на стройплощадку объекта для контроля процесса возведения долгостроя.

«Застройщик предоставил доклад о проделанной работе, на данный момент на объекте завершается отделка внутренних помещений, проводятся работы по благоустройству. Завершение строительства долгостроя и ввод его в эксплуатацию находятся на контроле прокуратуры», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Напомним, строительство дома началось еще в 2015 году, сдать объект планировали в 2017. Однако этому помешало банкротство застройщика. Без обещанных квартир остались сотни пермяков. А в 2023 году фонд защиты дольщиков повторно объявил конкурс на достройку жилого дома, по результатам которого возведением 21-этажного жилого дома занимается компания ООО «ТехСтрой». Подрядчику необходимо завершить все строительные работы на объекте за 17 месяцев. После этого ключи от новых квартир получат более 300 дольщиков.

строительство
Прокуратура