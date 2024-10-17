Прокуратура взяла под контроль ход возведения долгостроя «Авиатор» в Перми

Напомним, строительство дома началось еще в 2015 году, сдать объект планировали в 2017. Однако этому помешало банкротство застройщика. Без обещанных квартир остались сотни пермяков. А в 2023 году фонд защиты дольщиков повторно объявил конкурс на достройку жилого дома, по результатам которого возведением 21-этажного жилого дома занимается компания ООО «ТехСтрой». Подрядчику необходимо завершить все строительные работы на объекте за 17 месяцев. После этого ключи от новых квартир получат более 300 дольщиков.