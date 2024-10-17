«Синара» выиграла контракт на поставку 50 троллейбусов для Екатеринбурга

Заявку на заключение также подавала вологодская компания «Транс-Альфа», которая была отклонена из-за того, что предприятие неправильно истолковало технические характеристики, предложив троллейбусы российского производства с дополнительными оконными проемами в боковой обшивке, которых по техзаданию быть не должно.