Стоимость проезда вырастет на трех маршрутах Комсомольска

С 23 октября изменится стоимость проезда на автобусных маршрутах №№ 16, 10 и 20 в Комсомольске. Это связано с новыми поправками в федеральный закон № 220, которые позволяют перевозчикам уведомлять муниципалитет об изменениях цен на проезд за 15 дней, а не за 30. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По информации администрации Комсомольска, стоимость проезда на маршруте № 16 «Автовокзал — микрорайон Дружба», который обслуживает перевозчик ООО «Вираж», а также на маршрутах № 10 «Автовокзал — микрорайон Таежный» и № 20 «Хладокомбинат — Набережная» (перевозчик ООО «Автотранспортное предприятие Комсомольск-на-Амуре») повысится с 45 рублей до 50 рублей.