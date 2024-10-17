Стоимость проезда вырастет на трех маршрутах Комсомольска

С 23 октября изменится стоимость проезда на автобусных маршрутах №№ 16, 10 и 20 в Комсомольске. Это связано с новыми поправками в федеральный закон № 220, которые позволяют перевозчикам уведомлять муниципалитет об изменениях цен на проезд за 15 дней, а не за 30. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".