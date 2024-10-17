В Ростовской области заложат сад фундука на 40 гектаров

По словам Константина Рачаловского, в этом году на территории региона заложат 50 гектаров садов. Так, 10 из них будут усажены черешней, а остальные 40 гектаров фундуком. По итогам этого года общая площадь многолетних садов в регионе увеличится сразу на 137 гектаров.