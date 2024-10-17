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В Ростовской области заложат сад фундука на 40 гектаров

На Дону этой осенью заложат сад фундука на 40 гектаров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области появится сад фундука на 40 гектаров. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский на пресс-конференции «Интерфакс».

По словам Константина Рачаловского, в этом году на территории региона заложат 50 гектаров садов. Так, 10 из них будут усажены черешней, а остальные 40 гектаров фундуком. По итогам этого года общая площадь многолетних садов в регионе увеличится сразу на 137 гектаров.

— Там, где морозом побило цветы, побило завязи, не образовались плоды, будет предоставлена компенсация, — заверил министр.